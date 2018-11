Stella van Gent bij heropening: “De bibliotheek is dé Verbinder!”

Sneek- Met het opschrijven van haar ultieme droom voor de bibliotheek, ‘Yn 2028 is de bibliotheek dé Verbinder ‘, verrichtte wethouder Stella van Gent vanmorgen de heropening van de ‘Huiskamer van Sneek’.

De cultuurwethouder van SWF is zelf ook regelmatig in de bibliotheek aan de Wijde Noorderhorne te vinden, een plek waar ze zich prima thuisvoelt. Net zoals veel jongeren ‘die er ook zeker om de goede wifiverbinding komen!’ “De bibliotheek de gastvrije huiskamer is voor alle inwoners van Sneek en een spin in het sociale web. ‘Alles’ kan altijd in de bibliotheek’, aldus de welbespraakte wethouder van Súdwest-Fryslân.

Vooraf aan de openingshandeling vertelde directeur Sytske Atsma van Stichting Bibliotheken Mar en Fean over de bibliotheekherinrichting en hoe zij de rol van de bibliotheek van nu ziet.

“We zijn er voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van vaak kwetsbare mensen. We lenen, heel duurzaam, nog steeds uit: boeken, dvd’s, e-books, mensen ( ‘Leen een Fries’) en nu ook kunst en speelgoed met onze partners.”

Om er meteen aan toe te voegen dat het niet hoeft. “De bibliotheek is publiek domein, wat wil zeggen dat de bibliotheek van iedereen is. Het is de plek waar je alles vindt waar je niet of juist wel naar op zoek bent en waar je voelt, ik mag hier zijn, dit is ook van mij.”

Er waren vanmorgen ook talrijke vertegenwoordigers van groepen die connectie met de bibliotheek hebben aanwezig.

Sinds 2 augustus is de bibliotheek al weer open voor publiek, na een ‘bloedhete herinrichting’, een veelomvattend proces, waarbij de bibliotheekmedewerkers zich onder leiding van Dilly van Empel niet onbetuigd lieten. Architect Benice de Vries van OdV heeft het ontwerp, met veel hout en groene tinten, ontworpen. Dat de ontwikkelingen in bibliotheekland ook snel gaan is een understatement, de wereld verandert de bibliotheek. Stilstaan is geen optie, zo vertelde Atsma en ze citeerde daarna Albert Einstein: ‘Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.’

Vandaag is er een speciale Open dag in de bibliotheek.