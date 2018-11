‘Een levendig gesprek over de dood’, bij De Libbensbeam

Sneek- Maandag a.s. is er een thema-avond bij De Libbensbeam in Sneek met als onderwerp: “Een levendig gesprek over de dood”. Wat maakt dat dit onderwerp nog bijna een taboe is om over te praten? Is het de angst voor de dood? Of is het ook de angst om voluit te leven? Maar waarom is het zo lastig om hierover te praten en mag en kan het misschien toch luchtiger? Een levendige avond over dit onderwerp is vooral een avond over het leven & de liefde!

Opgave via joke@delibbensbeam.nl De avond begint om 19.30 uur.