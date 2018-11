Aanzienlijke schade na brand op buitenterras De Walrus

Sneek- Vannacht om 01:00 uur moest de brandweer in actie voor een korte felle brand op het buitenterras van Grand Café de Walrus aan het Leeuwenburg .Vermoedelijk is de terrasverwarming brand ontstaan in de parasols van het terras en sloeg de brand snel over naar de houten meubels .

Snel optreden door personeel van de omliggende horeca gelegenheden kon het meeste vuur worden geblust . De brandweer nam de bluswerkzaamheden vervolgens overg.

De schade aan het terras is aanzienlijk.

Foto’s Jan Douwe Gorter