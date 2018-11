Zondagconcert in Antonius Ziekenhuis met Koarbiznizz

Sneek- Op zondag 11 oktober a.s. verzorgt vocaal ensemble Koarbizznizz een concert in de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis te Sneek. Tijd: 11.00 uur. De entree is gratis. De koffie staat klaar.

Het optreden in het Antonius Ziekenhuis te Sneek vormt voor Koarbizznizz de vocale aftrap van het seizoen 2018-2019. In de ontvangsthal van het Sneker ziekenhuis laat Koarbizznizz u een breed a capella repertoire horen en kunt u genieten van een mix van verschillende muziekperioden en -stijlen, variërend van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen.

Koarbizznizz werd in 2006 opgericht door dirigent Siebren Kramer. De leden komen uit verschillende windstreken van Friesland. Inmiddels verzorgde het ensemble al vele concerten, zowel in concertseries van culturele commissies als op eigen initiatief. Daarbij wordt gestreefd naar kwaliteit in een aangename sfeer en met een eigenzinnige presentatie