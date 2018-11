Ver van het front? – Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog

Sneek- Het eerste exemplaar van Ver van het front? van de vier Friese auteurs Kees Bangma, Nykle Dijkstra, Sytze de Graaf en Ritske Mud, wordt zondag 11 november aangeboden aan de Friese commissaris der Koning, Arno Brok. Een intrigerend boek met onder meer een hoofdstuk over het ‘fronttoerisme in België’ door Tjebbo en Mindert Evert Hepkema van de Hepkema’s Courant.

Voor veel Nederlanders is de Eerste Wereldoorlog een onbekende periode. Ons land blijft buiten de oorlog. Daardoor geen duizenden doden, geen loopgraven, geen gifgas. Toch hebben de gebeurtenissen om ons heen een enorme invloed. Ver van het front? geeft een uniek beeld van deze vergeten oorlogsjaren aan de hand van wat gewone mensen meemaken.

Lezing bij boekhandel Binnert Overdiep Heerenveen

Op woensdag 14 november verzorgt Ritske Mud, een van de vier auteurs, een lezing over het boek bij boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen. Uitgever Eddy van der Noord zal eerst kort vertellen over de opzet en globale inhoud van het boek, daarna zal Ritske Mud ingaan op een aantal concrete voorvallen en gebeurtenissen in de omgeving van Heerenveen. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Een kaartje kost 7,50 euro, dit is inclusief een hapje en een glas wijn na afloop.

Diverse thema’s: mobilisatie, vluchtelingen, distributie

Veel Friese mannen worden gemobiliseerd en zijn jarenlang van huis. Tegelijk overspoelen Belgische en Franse vluchtelingen de provincie. In Gaasterland en Leeuwarden komen interneringskampen voor buitenlandse militairen. Dagelijkse levensbehoeften zijn op de bon. In veel gezinnen heerst armoede, terwijl boeren en handelaren in agrarische producten grote winsten maken. Honderden zeemijnen spoelen aan op de kusten van de Noord- en Waddenzee, vissers komen om door mijnontploffingen. Geëmigreerde Friezen worden ingelijfd in het Amerikaanse leger en sneuvelen. Duizenden buitenlandse kinderen, die ernstig hebben geleden, vinden een veilige plek in Friesland.

Praktische zaken

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Louise te Grou, Ver van het front? is vormgegeven door Monique Vogelsang uit Heerenveen. Het boek heeft een groot A4 formaat, harde kaft, is in fullcolour, inclusief leeslint, telt ruim 300 illustraties, 472 pagina’s, 26 hoofdstukken en een uitgebreid personenregister. Ver van het front? kost € 35 en is verkrijgbaar bij boekhandel Binnert Overdiep.