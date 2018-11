SV Friesland organiseert Marderhoekloop in Oudemirdum

Oudemirdum-Al weer voor de 23e keer organiseert de Sportvereniging Friesland uit Sint Jabik de Marderhoekloop in Oudemirdum. Eén week na de Berenmarathon op Terschelling die deze club ook mede organiseert is dit een mooie loop om even lekker te ontspannen en genieten van de mooie omgeving in Gaasterland.

Ook dit jaar verwachten ze meer dan 200 deelnemers aan de start. Deze start is zaterdagmorgen 10 november om 11.00 uur nabij Dorpshuis It Klif aan de Herewei in Oudemirdum. Ruurd Hans de Boer, zelf ook hardloper uit Oudemirdum is de man die de routes uitzette over 5 – 10 en 16 km. Dat deed hij vorig jaar voor de laatste keer. Nu heeft hij toch nog meegeholpen de routes te wijzen aan de opvolgers.

De route gaat door het Fonteinbos en de Bremer Wildernis een rustige veilige route aangegeven met kalkpijlen bordjes en lint. Onderweg op het 8 km. punt is een verzorgingspost ingericht waar lauw water te krijgen is.

In het Dorpshuis It Klif kan vanaf 9.30 uur worden ingeschreven, hier is ook voldoende kleed- en douchegelegenheid. Waardevolle voorwerpen beurzen, sleutels etc. kunnen bij het inschrijfbureau worden afgegeven, worden voorzien van nummer en na afloop weer af te halen bij tonen startnummer.

Na de finish is er een tijdjury, een marathonklok waar je zelf de tijd van kan aflezen en is er verzorging in de vorm van bouillon, thee, sportdrank en fruit.

Meedoen kan voor € 5,00 wie geen herinnering hoeft, wil je een medaille dan kun je die na afloop kopen bij Josefien voor € 3,00 Jeugd, mag meelopen voor € 4,00 en krijgt altijd een medaille.

Je hoeft niet lid te zijn van sportvereniging of sportbond, de run wordt georganiseerd onder de vlag van de atletiekunie.

In het dorpshuis staat de infotafel met veel foldermateriaal van lopen in Noord Nederland. Voor meer info zie www.svfriesland.nl Jan en Josefien Kooistra 0518-491363