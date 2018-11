Saxofoonkwartet SAKS in Noorderkerkzaal bij Topzondag met Koffiegeur

Sneek- Saxofoonkwartet SAKS verzorgt op zondag 18 november de tweede Topzondag met Koffiegeur van het seizoen 2018-2019. In de Noorderkerkzaal van Theater Sneek spelen Jildou Renema, Sietske Trinks, Marrich Noordmans en Atrium-docente Miriam Stoffelsma stukken van Edvard Grieg, Alexander Borodin, Astor Piazzolla, Gavin Whitlock, Edward Elgar, Guillermo Lago, Mike Curtis en anderen. Het gevarieerde concert begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur. Kaarten (inclusief koffie) zijn te bestellen bij Theater Sneek.

Op het programma van SAKS staan onder meer ‘Hochzeitsdag auf Troldhaugen’ (Edvard Grieg, arr. Peter Vigh), ‘La Muerte del Angel’ (Astor Piazzolla, arr. Johan van der Linden), ‘Celtic Suite’ (Gavin Whitlock), ‘Nimrod’ (Edward Elgar, arr. JJ Ashley), ‘Ciudades’ (Guillermo Lago), ‘An American in Paris’ (George Gershwin, arr. G. Capuccio) en ‘Klezmer Tryptich’ (Mike Curtis).

Miriam Stoffelsma

Miriam Stoffelsma studeerde in 2009 cum laude af aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In 2017 rondde zij ook haar master cum laude af aan het Utrechts Conservatorium. Stoffelsma remplaceert bij onder andere het Rotterdams Philharmonisch Orkest, St. Petersburg State Symphonic Orchestra, het Noord Nederlands Orkest en Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. Verder treedt ze op met het Nederlands Blazers Ensemble en het Artex Quartet. Naast uitvoerend musicus is Stoffelsma saxofoondocente bij Kunstencentrum Atrium.

Jildou Renema

Renema behaalde in 2003 haar bachelor aan het Prins Claus conservatorium. Vier jaar later werd ook een masterstudie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht cum laude afgesloten. Renema remplaceert in het Noord Nederlands Orkest en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Ook heeft zij meegedaan met het Balletorkest en het Nederlands Blazers Ensemble. In 2006 nam Renema deel aan het internationale Adolphe Sax-concours in Dinant, waar zij zich kon meten met ’s werelds beste saxofonisten.

Sietske Trinks

Trinks behaalde in 2011 cum laude haar bachelor aan het Prins Claus Conservatorium. Naast SAKS vormt Trinks met Elvire Boelee (piano) en Daphne Schrama (klarinet) trio Pas de Trois en speelt zij sopraansaxofoon bij het Gelders Fanfare Orkest. Tevens soleert en remplaceert Trinks bij diverse harmonie- en fanfareorkesten, waaronder de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee.

Marrich Noordmans

Noordmans werd in 2009 toegelaten tot de Jong Talentklas van het Prins Claus Conservatorium. Ze behaalde er in 2015 haar bachelor en begon daarna aan haar master in de klas van Arno Bornkamp inAmsterdam. Noordmans speelt ook in het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. Ze soleert en remplaceert verder bij verschillende orkesten en ensembles, waaronder de Bazuin Oenkerk en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Ook de theatrale kant is haar niet vreemd. Zo speelde Noordmans mee in ‘Bohemia’ met het ‘Iepenloftspul Jorwert’.

Wat: Topzondag met Koffiegeur: SAKS

Waar: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek)

Wanneer: Zondag 18 november, 11.30 – 12.30 uur

Kaarten: € 10 (inclusief koffie), te bestellen via www.theatersneek.nl

Topzondag met Koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten in de Noorderkerkzaal in Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag met Koffiegeur geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden.