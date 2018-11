Piet Paulusma en Sneker Weerman over de wintervoorspellingen

Sneek- “Piet Paulusma gaat bij zijn jaarlijkse wintervoorspelling uit van een zware winter, die over het algemeen te koud wordt omdat de temperatuur mogelijk meer dan een graad afwijkt van de gemiddelde temperaturen”, aldus Omrop Fryslân.

“De laagst haalbare temperatuur kon wel eens min 20 graden worden. Er zal veel overlast zijn door winterweer, ijzel, sneeuw en vorst. Bovendien voorspelt de weerman veel stormen en regen en er zal meerdere keren sneeuw vallen. Het gaat volgens Paulusma om een winter vol extremen met regionaal grote verschillen. De winter begint al in december met sneeuw. In januari zal de winter kwakkelend verlopen, maar in februari is er veel winterkou. Er kunnen langere periodes worden geschaatst op natuurijs”, aldus Paulusma.

Wij van GrootSneek hebben ‘onze’ eigen Sneker Weerman, Dirk van der Meer om commentaar op Piet zijn wintervoorspelling gevraagd.

“Wat ik van Piet zijn wintervoorspelling vind? Zelf ben ik niet van de voorspellingen, ben al lang blij dat je een dag vooruit goed kan overbrengen met het weer. Een ieder die een voorspelling maakt, daar zal altijd wel iets van uit komen. Als ik nu roep dat de kans op een witte kerst 50 % is dit jaar, dan zit al mis. De kans daarop is gelet op statistieken van afgelopen jaren erg klein. Maar stel dat er met de kerst wel sneeuw ligt, dan kan je zeggen, zie je wel! Maar verloopt deze zacht, dan was het de andere 50 % en had je ook gelijk.

Over Piet zijn voorspelling. Het is natuurlijk leuk om de mensen hun hoofd op hol te brengen met termen als ‘zware winter, te koud, overlast, storm, ijzel, sneeuw, extremen, op de schaats’ en meer van die kreten, echter een goede onderbouwde verwachting vind je niet terug in zijn voorspelling, het is meer gebaseerd op natte vingerwerk. En dat vind ik erg jammer, als je met zoiets op de proppen komt, moet die ergens op gebaseerd zijn. Stromingspatronen, druksystemen, de oceaaninvloed, van die dingen die er voor zorgen dat we deze zware winter krijgen. Een winter met zelfs meer dan een graad onder normaal volgens Piet. Van mij mag die voorspelde winter uitkomen, liefhebber van sneeuw en ijs, helaas staat Piet zijn voorspelling haaks met de computeruitdraai van de Duitsers. Deze heeft op dit ogenblijk dit op het programma staan voor de volgende maanden, erg zacht winterweer:

November 2018 +1 tot + 3 graden Trend: te droog

December 2018 +1 tot + 2 graden Trend: normaal tot de droog

Januari 2019 +1 tot +3 graden Trend: te nat

Februari 2019 +1 tot +3 graden Trend: een beetje te nat

Of de computer volgende maand met andere cijfers komt, het zou zo maar kunnen.

Mijn advies, bij jezelf blijven, naar buiten kijken en afwachten waar de natuur mee komt, het kan namelijk gaan vriezen. Maar het kan ook dooien komende winter.”