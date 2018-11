Kloris& Ko hewwe un striptekenbaantsje

Sneek- De strip Kloris &Ko fan de Sneker tekenaar-skriever Theo Jaasma gaatas ut spoar! De earste oplage is hast útferkocht. De kommende twee weken gaat Theo Jaasma in de gemeente Súdwest-Fryslaan by fijf basisskoalen del om de kynders wat te fertellen over hoe’t je in strip make kanne en hoe en wat je wel en nyt tekene mutte!

Op 6 november begint Theo op’e basisskoal fan de Hommerts en Jutryp en dêrna gaat hij naar Sneek en dan naar Staveren, Bòlsert en Blauhús. Kloris&Ko krije nou echt un baantsje: un striptekenbaantsje!