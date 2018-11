Energiebeleid te zwak, zegt Diederik Samsom op Hayo Apotheker-lezing

Sneek- “Nederland hoeft zeker niet trots te zijn op het energiebeleid van de eerste tien jaar van deze eeuw. Ik had meer moeten doen.” Dat zei oud-PvdA voorman Diederik Samsom donderdag bij de eerste Hayo Apotheker-lezing in Sneek. Volgens Samsom had er toen meer gedaan kunnen worden en gemoeten. Hij is er blij mee dat het kabinet van nu wel klaar lijkt om grote stappen te zetten en echt iets te doen aan klimaatveranderingen.

Duizend huizen per dag in plaats van honderd

Samsom was in Sneek voor de eerste Hayo Apotheker-lezing, een jaarlijkse lezing die wordt gehouden als dank aan oud-burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân. Samsom sprak over wat nodig is om aan alle klimaatdoelstellingen van de toekomst te voldoen. Al met al moeten er volgens Samsom nog zo’n 8 miljoen huizen en bedrijven worden opgeknapt tussen nu en 2050 om dat doel te halen. “Dat zijn duizend gebouwen per dag en op dit moment halen we er nog maar honderd per dag.”

Plaatselijke initiatieven

Volgens Samsom is het voornamelijk aan gemeenten en burgers om met elkaar aan de slag te gaan. “Als gemeente moet je ruimte geven aan lokale initiatieven en die initiatieven ondersteunen met informatie en waar mogelijk praktische hulp bieden”, zegt Samsom. Maar gemakkelijk is dat niet, zo bleek ook op de lezing. Verschillende mensen in de zaal lieten weten dat vooral vanuit overheden veel obstakels worden opgelegd.

Samsom: “De overheid is in veel gevallen ook zoekende. Zij weten ook niet precies welke kant het opgaat. Daarom is het ontzettend belangrijk samen op te trekken.”

Gemeenschap maakt kans op slagen groter

Volgens Samsom is de kans dat dit in Fryslân lukt veel groter dan op andere plaatsen, omdat in Fryslân veel meer gedacht wordt vanuit de gemeenschap. “Jullie zijn al heel erg gewend om samen iets op te zetten. Daarom zie je hier ook zoveel lokale energieplannen.”

Foto: Wytse Vellinga

Bron: https://www.omropfryslan.nl/