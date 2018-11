Deze week in Menu van de Chef- EZELTJE KOOLRABI MET KIMCHI

Sneek – De regio GrootSneek staat bekend om o.a. de vele restaurants met ieder zo hun eigen specialisme. Om er achter te komen wat er achter de keukendeuren gebeurt, neemt Leo de Ree (kok, eigenaar) van Brasserie de Koperen Kees ons graag mee tijdens het bereiden van 10 verschillende gerechten in de serie ‘Menu van de Chef’.

Leo is samen met zijn vrouw Atsje Schilstra eigenaar van Brasserie de Koperen Kees. Zij laten iedere bezoeker met liefde kennismaken met de beste en meest verrassende gerechten en wijnen. Beiden met jarenlange ervaring op het vlak van horeca. Zij ondernemen uit een overtuiging om vol toewijding een toegankelijk restaurant op hoog niveau te leiden.

In de negende video maakt Leo ‘EZELTJE KOOLRABI MET KIMCHI’ voor ons klaar. Dit is zodanig gefilmd dat het ook thuis gemaakt kan worden. Mocht je dit te moeilijk vinden om te bereiden en je bent erg benieuwd naar de smaak? Niet getreurd want het staat deze week op de menukaart bij BRASSERIE DE KOPEREN KEES.

De video’s zijn geproduceerd en geregisseerd door Lennart Rodenhuis van Rodenhuis Mediaproducties.