’t Waterpoartsje komt met 2e biertje: nog mear goëd gefoël!

SNEEK – Het was de hype van afgelopen zomer. Dankzij ambassadeurs, de locale horeca en detailhandel kreeg Sneek kreeg met ’t Waterpoartsje weer een eigen biertje!

Speciaal voor de winter komt ’t Waterpoartsje met haar tweede biertje: een liefdevol product van een unieke samenwerking tussen bierbrouwerij de Waterpoart en Weduwe Joustra. De brouwers versterken het lokale karakter van het bier door het samen met Tsjerkebier in Easterwierrum te brouwen. Hoe het zal smaken en heten, houden de brouwers nog even onder de pet, maar vanaf eind november zullen de feestdagen die er aan komen nog feestelijker worden. Uiteraard worden de ruim 200 ambassadeurs én horeca ondernemers van het eerste uur op gepaste wijze in het zonnetje gezet: zij ontvangen een speciale uitvoering van dit biertje als geste.

We nemen u even mee terug naar vrijdag 13 juli 2018: de Waterpoort in Sneek. De drie vrienden Cees Vogelvanger, Klaas-Pieter Majoor en Wietse Nieuwenhuis lanceren op ludieke wijze ’t Waterpoartsje. Henk van der Veer omschreef het de volgende dag in Groot Sneek als volgt: ’t Waterpoartsje is mear as un bierke. Ut is un belangryk bindmiddel foar de Sneker samenleving. Un bierke met un goëd gefoël, want un bierke met un missy: ‘Ut stimulearen fan plezier en ut fergroaten fan maatskapleke betrokkenheid in’e Sneker gemeenskap!

Net als bij het eerste Waterpoartsje gaat er ook van ieder nieuw Waterpoartsje dat er verkocht wordt direct €0,25 naar Stichting ’t Waterpoartsje. Dat het ’t Waterpoartsje menens is met de stichting lieten ze direct al zien. De ambassadeurs vanuit de Klupfan100 die meezwommen met Maarten van der Weide werden gesponsord en ook het prachtige initiatief van varen met gehandicapten werd al ondersteund.

Na raadpleging van de ambassadeurs is er consensus en steun voor een aantal mooie maatschappelijke initiatieven! De ambassadeurs willen nog niet loslaten wat het volgende maatschappelijke initiatief wordt dat vanuit de stichting ’t Waterpoartsje gestimuleerd of zelfs geïnitieerd gaat worden, maar het wordt bijzonder, aldus Cees Vogelvanger. “We zijn met een maatschappelijke ambitie begonnen aan het brouwen en met die ambitie brengen we nu ook ons tweede biertje in Sneek”.

Wietse Nieuwenhuis beaamt dit: “Sneek verdient mooie initiatieven. Wij weten dat we het niet alleen kunnen. We gaan daarom samenwerken aan met stichtingen die vergelijkbare doelstellingen hebben. Samen kom je veel verder dan alleen”. Klaas-Pieter Majoor valt in: “als je ziet dat onze Klupfan100 nu al 200 ambassadeurs telt, dan weet je dat alles mogelijk is; als je maar wilt. We zijn een ‘mienskip’ aan het worden van Snekers die trots binne op Sneek”.

De ambassadeurs zijn geraadpleegd om mee te bepalen wat voor biertje het tweede biertje moest worden. Heel snel werd duidelijk dat er niet alleen een lekker tweede biertje moest komen, maar ook dat het biertje met een echt Sneker karakter moest krijgen. “We werken vanaf het begin al heel mooi samen met Weduwe Joustra, het Sneker karakter hebben we wel weten te vangen in dit biertje” vertellen Cees en Wietse enthousiast: “het is echt een bijzonder biertje”. Dat het gebrouwd wordt met het Tsjerkebier is een mooie toevoeging.

Klaas-Pieter onderstreept hoe energiek het is om met het Tsjerkebier samen te werken: ‘we hebben beiden liefde voor bier en beiden een maatschappelijk missie richting de “mienskip”, hoe mooi wil je het hebben?’. Sudwest Fryslan is hiermee compleet vertegenwoordigd!

Het tweede Waterpoartsje volgt snel op het eerste. De drie vrienden benadrukken nog maar eens hun doel: “Wat zou je ervan denken als er uiteindelijk in het centrum van Sneek en mooie Sneker brouwerij komt te staan? Met op de tap het icoontje van onze Sneker Waterpoort, en gerund door lokale Snekers in een maatschappelijk betrokken setting. Denk bijvoorbeeld aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zou toch fantastisch zijn?!”

De komende, donkere, periode kent zo zijn lichtpuntjes. Een daarvan is de intocht en de gezamenlijke ontdopping van het winterse, tweede Waterpoartsje en écht Sneker biertje, uiteraard weer bij de Waterpoart en met de ambassadeurs! Hoe zij mag heten? Dat houden we nog even voor onszelf!