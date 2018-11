Only opent deuren in Sneek

Sneek- Dat er verschillende winkelpanden in Sneek leeg (nog altijd) staan is zo langzamerhand geen nieuws meer. Des te fijner om melding te mogen maken dat er weer een nieuwe zaak in het winkelhart van Sneek is geopend. Vandaag is dat de Only-winkel aan de Wijde Burgstraat in Sneek. De nieuwe Only-winkel is gevestigd in het voormalig pand van Bart Smit.

Only is onderdeel van moederbedrijf Bestseller uit Denemarken, het bedrijf achter onder meer de merken Vero Moda, Jack & Jones en Pieces.

Foto: Henk van der Veer