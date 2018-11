Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 heeft in de derde ronde van het bekertoernooi geloot tegen eredivisieclub ZV de Zaan uit Zaandam.

ZV de Zaan uit Zaandam is op dit moment de nummer 7 van de eredivisie. Neptunia’24 speelt in de landelijke derde klasse C Bond.

De wedstrijd wordt gespeeld in het weekend van 15 en 16 december. Definitieve datum en tijd volgen later.