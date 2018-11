Modewinkel Norah in pand Menatwork Oosterdijk Sneek

Sneek- Er is al snel weer een invulling voor het leegstaande pand van Menatwork op de Oosterdijk in Sneek. Van de doorstart van Menatwork van het Sneker fileaal kwam weinig terecht, al leek het er in augustus nog even op.

Se inkt met de tekst ‘Te Huur’, van Van Dijk Vastgoed was nog maar amper opgedroogd of er kon al weer een forse streep doorheen met ‘Verhuurd’! Navraag leerde ons dat Modezaak Norah, nu nog op Oosterdijk nummer 67, de nieuwe huurders zijn. “Wij groeien uit ons jasje en zijn maar wat blij met ons nieuw onderkomen”, aldus filiaalmanager Lucile de Boer. “Het is de bedoeling dat wij onze nieuwe zaak eind november, begin december zullen openen. Ik hoef je niet te vertellen dat het bij ons uitstekend gaat!”

Modeketen Norah heeft al meer dan 50 filialen in Nederland en Duitsland.

Foto’s: Henk van der Veer