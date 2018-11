Later op de dag regen

Sneek- Hebben we in de morgen nog wat zon, de bewolking wordt dikker vanuit het zuiden, maar we houden het denk wel tot laat in de middag droog. De wind meest matig uit een zuidoostelijke richting, temperatuur prima voor de tijd van het jaar, 11 tot 13 graden.

Vanavond regent het enige tijd, later in de nacht weer droger. De wind stevig uit het zuid tot zuidwesten, minimumtemperatuur 7 graden.

Morgen zien we de wind naar het westen draaien, matig, af en toe vrij krachtig en is er kans op een bui. Verder is de zon ook aanwezig en met een 11 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar.

Voor onstuimig herfstweer met storm en regen hoeven we ook komende dagen niet bang te zijn, net als de maand oktober die maar 30 mm gaf bij mij in Sneek, normaal 70 – 80 mm, blijft het weekend en begin volgende week zo goed als droog. Met een temperatuur die ligt tussen de 10 en 14 graden is het ook nog eens te zacht voor de tijd van het jaar.