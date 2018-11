Heropening Kindermuseum FSM Sneek: Toefje slagroom op de taart

Sneek- Dat het Kindermuseum, onderdeel van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek een doorslaand succes is, was al even bekend. Dat de vloer van dit gedeelte van het Sneker museum dan ook enigszins versleten is, is dan ook niet verwonderlijk. Na een grote verbouwing werd het Kindermuseum vanmiddag heropend voor de doelgroep, in dit geval voor de groepen 7 en 8 van de Epemaskoalle uit Ysbrechtum. “Een toefje op de taart”, zo noemde directeur Meindert Seffinga de renovatie van het Kindermuseum.

Directeur Meindert Seffinga ( blauwe trui): Trots op het Kindermuseum!

De herinrichting is mogelijk gemaakt door de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Marianne Douma-Taselaar, de enthousiaste voorzitter van de Vereniging was maar wat blij met de upgrade van het Kindermuseum.

“De verbinding tussen kinderen en de historie vinden wij als vereniging heel erg belangrijk, dat is dan ook wel de hoofdreden dat wij dit project financieel steunen. Met elkaar is er voor een bedrag van € 35.000 geïnvesteerd in deze renovatie. Maar we hebben het er graag voor over. Historie ga je pas waarderen als je het mist. Het grote Vikingschip in het Kindermuseum is de blikvanger en door een groep van onze vereniging gemaakt. Zonder andere te kort te doen, wil ik dan graag de namen van Sjaak de Vries, Auke van der Kamp en Sjackie van Veen noemen”, vertelt mevrouw Douma.

Ondertussen waren de kinderen van de Epemaskoalle al druk met de rondleiding en ze genoten zichtbaar!

“Een stoere Viking en een stoere Fries nemen de klas mee naar hun woonplek. In en rondom de Vikingtent wordt verteld over het leven van Vikingen maar worden ook opdrachten uitgevoerd. Bij het stee van de Fries horen kinderen hoe de angst voor Vikingen plaatsmaakt voor handel en soms ook vriendschap. Natuurlijk gingen de kinderen ook even zwaardvechten en werden der zilverschatten ontdekt.”

Een actief programma voor onder-midden en bovenbouw is gericht op actieve participatie van de leerlingen. De route werd afgesloten met een knutselopdracht: het maken van een echte Vikingbijl.

Voor meer info: https://friesscheepvaartmuseum.nl

Foto’s Henk van der Veer