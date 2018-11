Capella Sneek eert 150e sterfjaar van Rossini met de Petite Messe Solennelle

Sneek- Het is dit jaar het 150e sterfjaar van Gioacchino Rossini (1792-1868), bij uitstek een goede gelegenheid om een van zijn bekendste werken voor koor uit te voeren: de Petite Messe Solennelle voor koor, vier solisten, piano en harmonium. Capella Sneek zal het werk in zijn geheel uitvoeren op zaterdag 17 november om 20:00u in de Heilige Geestkerk in Heerenveen en op zondag 18 november om 15:00u in de St. Martinuskerk in Sneek.

In Rossini’s eigen tijd was hij al een immens populaire componist, voornamelijk bekend van zijn grappige en virtuoze opera’s. Nu veroorzaakte hij laat in zijn leven (1863) veel opwinding door met deze mis tevoorschijn te komen. Niet alleen had hij in de jaren daarvoor heel weinig meer gecomponeerd, ook het genre en de bijzondere bezetting waren een totale verrassing! De aparte klankkleur en de door Rossini gebezigde eigenlijk vrij wereldse schrijfstijl, die totaal niets gemeen had met oudere liturgische muziek, maakte het stuk vanaf het begin geliefd bij een groot publiek. Rossini zelf noemde zijn Petite Messe Solennelle spottend een ‘ouderdomszonde’, maar wij weten beter: het is niet voor niets al ruim 150 jaar het lievelingswerk van talloze koorliefhebbers.

Capella Sneek heeft, naast het zelf een zo hoog mogelijk niveau bereiken, een prachtig solistenkwartet voor u uitgezocht: Sippie Broersma sopraan, Sophia Patsi alt, Maarten Romkes tenor en Bram Trouwborst bas. Het geheel wordt begeleid door Carmen Keijser op piano en Carl Visser op een Hofberg harmonium (uit de tijd van Rossini) en staat onder leiding van dirigent Gerard van Beijeren. Met verrassende en uitdagende programma’s wil Capella Sneek zich in de regio profileren als een dynamisch koor. Het repertoire varieert van nieuw geschreven muziek tot werken van de oude meesters, waarbij spannende combinaties niet worden geschuwd.

Entreekaarten in de voorverkoop via de website en Van der Velde Boeken te Sneek: € 15,- en aan de deur: € 20,-.

Zaterdag 17 november 2018

Heerenveen, Heilige Geestkerk

Crackstraat 13

Aanvang 20:00u

Zondag 18 november 2018

Sneek, Sint Martinuskerk

Singel 62

Aanvang 15:00u