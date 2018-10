Uitgever GrootSneek breidt uit met GrootBolsward/IJsselmeerkust

Sneek – Ying Media uit Sneek geeft momenteel kranten uit in Sneek, Heerenveen en De Fryske Marren, maar daar komt vanaf 1 januari ook Bolsward en de IJsselmeerkust bij. De nieuwe krant krijgt de naam GrootBolsward/IJsselmeerkust.

De opmars van GrootSneek is opmerkelijk. Vijf jaar geleden begon het bedrijf met een krant voor Sneek en omgeving in een tijd waarin het aantal krantenabonnementen overal terugliep. En ook nu zie je eigenlijk alleen maar dalende cijfers bij de betaalde kranten. “Daar zit natuurlijk een deel van onze kracht. Wij zijn laagdrempelig, want gratis”, zegt Ying Mellema, eigenaar van GrootSneek.

Verhalen vertellen

Mellema: “Maar het gaat verder dan dat. Wij proberen verhalen te vertellen, die dichtbij de mensen liggen. Ze moeten er echt een gevoel bij hebben. En je ziet aan het succes van die eerste krant dat het werkt. Lezers zijn enthousiast en adverteerders ook.”

In 2016 kwamen er al twee titels bij: GrootHeerenveen en GrootFryskeMarren. Dat ze nu ook een aparte krant maken voor Bolsward en omgeving ligt volgens Mellema voor de hand. “In Bolsward zijn ze niet geïnteresseerd in wat er in Sneek gebeurt. En andersom ook niet. Dat ligt gevoelig. Bovendien willen ze in Bolsward niet een krant op de mat krijgen met de naam GrootSneek.”

Meer nieuwe kranten

Of er na de Bolswarder editie nog meer kranten komen, weet Mellema nog niet. GrootLeeuwarden en GrootDokkum zou volgens hem nog een mogelijkheid zijn. Al is vooral Leeuwarden een heel grote stap. Volgens Mellema heb je het dan al snel over een oplage van 50.000 exemplaren. “Maar ik sluit het niet uit, want we doen het nog altijd met veel plezier en het smaakt nog altijd naar meer.”

Klik HIER voor het item met video van Omrop Fryslân

Foto: Omrop Fryslân/Wytse Vellinga