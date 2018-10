The Doors in concert en Pro Pain in Bolwerk Sneek

Sneek – The Doors in Concert brengt een hommage aan de legendarische rockgroep, waarvan de zanger Jim Morrison in 1971 overleed. De band neemt je mee naar de hoogtijdagen van The Doors, eind jaren 60, met nummers als ‘Light my Fire’, ‘Love her Madly’, ‘L.A. Woman’ en ‘Riders on the Storm’.

Zanger Danny van Veldhuizen heeft de looks en stem van Jim Morrison, toetsenist Willem Vonhof vertoont verbluffende gelijkenis met Ray Manzarek en gitarist Jim Zwinselman speelt en klinkt als Robby Krieger. Daar bovenop weet Bobby Baudoin drummer John Densmore tot in de finesses benaderen. Aan de line-up is bluesharpist Daan Peters toegevoegd.

Authenticiteit is het handelsmerk. Er worden uitsluitend originele instrumenten gebruikt om de sound van de live-concerten van The Doors te evenaren, zoals de Vox Continental, Gibson G-101 en de Gibson SG. Vanzelfsprekend speelt de toetsenist de baspartijen met zijn linkerhand op een historisch correcte Fender Rhodes Piano Bass met silver- of goldtop, net als Ray Manzarek. Hiernaast gebruikt de band oude Fender-versterkers en originele microfoons.

“Het geluid van The Doors op het podium was vaak interessanter en puurder dan dat van de studio-uitvoeringen”, aldus de bandleden. Zij laten zich voor de optredens inspireren door de verschillende live-cd’s van de concerten Live at the Aquarius Theatre, Live in Pittsburgh, Live in New York, Live in Stockholm, Live at the Matrix en In Concert.

Het legendarische Pro-Pain uit New York draait al ruim 25 jaar mee in de top van de metal/hardcorescene. In 2016 gaven de pioniers bij ons hun enige optreden in Noord-Nederland. Intens, gedreven, meedogenloos, eerlijk, uniek, ijzersterk: termen die Pro-Pain het beste omschrijven.

Sinds hun verpletterende album ‘Foul Taste Of Freedom’ uit 1992 behoort Pro-Pain tot de bekendste hardcorebands ter wereld. Inmiddels zijn er alweer vijftien albums afgeleverd, met ‘Voice of Rebellion’ uit 2015 als laatste wapenfeit.

De band werd in 1991 opgericht door zanger en bassist Gary Meskil en voormalige drummer Dan Richardson. Met de jaren is de samenstelling wat veranderd. De huidige opstelling bevat naast de immer energieke Meskil uit Marshall Stephens (gitaar), Adam Phillips (gitaar) en Jonas Sanders (drums).

Support komt van Chelsea Smile, vier Friezen met een enorme passie voor hardcore. Zij sloegen de handen in 2009 ineen, begonnen samen te spelen en al snel was er een band. Geïnspireerd door groepen als Terror, Trapped Under Ice en Nasty and Shattered Realm brachten Stephan (zang), Niels (gitaar), Berend (bas) en Diederik (drums) twee albums en twee EP’s uit.

Met hun laatste plaat Triumph klinkt de band nog steviger en energieker dan ooit. Ook heeft het kwartet er meerdere Europese tournees opzitten. Daarbij werd het podium gedeeld met onder meer Agnostic Front, Bane, Broken Teeth, Slapshot, Unearth, Nasty, Evergreen Terrace en Casey Jones.