“Súdwest Sjongt en Spilet”: primeur in Skuzum

Skuzum -Het projectkoor SKUZUM o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens houdt na 9 repetities een afsluitend concert in de plaatselijke kerk op zo. 18 november om 15.00 uur.

In een uiterst plezierige sfeer heeft men een twaalftal liederen ingestudeerd. Samen met pianist Jan Moens uit Luttelgeest en maar liefst twee doedelzakspelers zal het 40 leden tellende koor een gevarieerd programma brengen. Katrienus Zijlstra en Marie Dijkstra uit Scharnegoutum zullen sommige Iers/Keltische songs ondersteunen en in duet enkele soli spelen op hun blaasinstrument.

Omroep Súdwest zal TV-opnamen maken. Tijdens een repetitie zijn er al opnamen gemaakt i.v.m. een bijzondere reeks programma’s voor de komende tijd: “Súdwest Sjongt en Spilet”. In zekere regelmaat staat een dorp in Súdwest-Fryslân centraal in zang, muziek, woord en beeld. De bekende tune “Ontdek je plekje”zal telkens gebruikt worden als intro tijdens beelden van een dorp. Geen stad, maar het dorp zal centraal staan middels een uitzending vanuit de plaatselijke kerk.

Het programma in Skuzum duurt een uur en gezien de te verwachten belangstelling is het raadzaam vroeg te komen. Vol is vol! De entree is gratis; wel is er een collecte voor instandhouding van de prachtig gerestaureerde kerk.