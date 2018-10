Sneker Weerman: Eerst nog opklaringen

Sneek – We hadden gisteren overdag de betere papieren van Nederland, alleen in de ochtend en avond viel er bij ons regen, voor de rest hielden we het zo goed als droog. De maand oktober loopt ten einde en net als voorgaande maanden kunnen we stellen dat ook deze maand te droog en zacht is verlopen.

Vandaag hebben we opklaringen, ook drijven er wolkenvelden over, het blijft droog of het moet een heel licht buitje nog in de morgen zijn. Na een paar kille dagen boekt vandaag de temperatuur weer winst en gaat weer in de dubbele cijfers uitkomen, rond de 10 graden. Wind is zwak tot matig uit een meest zuidelijke richting.

Komende nacht meest bewolkt, 6 graden als minimumtemperatuur.

Morgen eerst nog enkele opklaringen, verder neemt de bewolking toe en later op de dag volgt vanuit het zuiden regen. De temperatuur opnieuw wat hoger, 11 tot 13 graden, dit bij een zuidoostelijke wind die meest matig is. In de nacht naar vrijdag lichte regen, vrijdagmorgen trekt dit gebied naar het oosten weg en volgen opklaringen. Er staat die dag een zwakke tot matig wind uit het westen, temperatuur 11 graden.

Het weekend verloopt vrij zacht. zien we geregeld de zon en blijft het zo goed als droog.