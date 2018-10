Kerstwinkel ‘Christmas Joy’ zaterdag 3 november open

Sneek- Aanstaande zaterdag 3 november opent de Kerstwinkel ‘Christmas Joy’ te Sneek om 11.00 uur voor het 3e achtereenvolgende jaar, haar deuren. Voorheen in de Galigastraat; dit jaar aan de Gedempte Pol 4 . En………….het Sinterklaasfeest wordt dit jaar niet vergeten.

Naast originele kerstdecoratie verkopen Bettie vd Berg en Trea Dam dit jaar ook prachtige Sinterklazen en Zwarte Pieten van aardewerk.

Uniek in hun assortiment is de STATIX kerstverlichting die dit jaar tijdens de beurs Christmas World in Frankfurt geïntroduceerd werd.

Chrismas Joy is open t/m 24 december.