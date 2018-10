Expositie Meesterlijk Sneekers trekt ruim 4000 bezoekers

Sneek- Met nog een paar dagen exposeren in het vooruitzicht, blikken de initiatiefneemsters, Imke Meester en Annemieke Steemers, dankbaar terug op een geslaagd project. Het door Imke Meester bedachte Meesterlijk Sneekers is gebaseerd op het thema mienskip van de Culturele Hoofdstad. Met ruim 4.000 bezoekers en 1.400 gefotografeerden in het sculptuur dat Imke Meester live vormde tijdens de expositie, zijn de doelen van verbinding in de gemeenschap en grotere bekendheid met en waardering voor beeldende kunst behaald.

Gemotiveerd om kunstenaars en creatieve ondernemers te ondersteunen in de realisatie van hun doelen, nam evenementenorganisator Annemieke Steemers het voortouw in de organisatie, PR en fondsenwerving van Meesterlijk Sneekers. Naast haar focus op de portretten, wilde Imke Meester ook nauw betrokken zijn bij de organisatie. Het leverde een intensieve samenwerking op waarin de dames elkaar versterkten.

Vanuit de wens om een Meesterlijk Sneekers boek uit te geven, nodigden de dames Afke Henni uit in hun team. De schrijfster richtte zich in hoofdzaak op het boek en met name op de verhalen van de geportretteerden. Ze droeg daarnaast een succesvol steentje bij met het schrijven van menig persbericht.

Wat begon met een gedachte van een beeldend kunstenares groeide uit tot een groots ideologisch project waar veel mensen en organisaties cruciale bijdragen aan leverden. Vol waardering danken Imke Meester en Annemieke Steemers alle betrokkenen voor hun kennis, tijd, energie en materiële- en financiële middelen. Hun dank gaat ook uit naar diegenen die toestemden in de portretten en hun verhalen in het boek. Tot slot danken zij alle mensen die de expositie bezochten, hun herinneringen deelden en via de aanschaf van het boek en andere cadeaus bijdroegen aan dit meesterlijke project.

De expositie Meesterlijk Sneekers is tot en met 3 november 14.00 uur gratis te bezoeken in de hal van de Rabobank aan het Martiniplein in Sneek. De dames nodigen u uit om op vrijdag 2 november tussen 16.00 uur en 16.45 uur vrijblijvend naar de proeverij van het meesterlijke relatiegeschenk te komen. Op 3 november tussen 13.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom bij de feestelijke finissage van de expositie.