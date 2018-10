De bal rolt weer …. voorbeschouwing 3 en 4 november

Sneek-Het was voor het gros van de Sneker clubs een mooi weekeinde en dat niet alleen vanwege de Oktoberfesten die her en der werden gehouden. Zowel ONS Sneek, Sneek Wit Zwart, LSC 1890 als Waterpoort Boys wisten namelijk hun wedstrijd te winnen, al kwam de overwinning van de wit-zwarten en die van de Wéé Péé Béé eerst in de slotfase tot stand. In die slotfase moest de zaterdagtak van Sneek Wit Zwart daarentegen alsnog punten prijsgeven, terwijl Black Boys in diezelfde fase nog een treffer om de oren kreeg en uiteindelijk met ruime cijfers verloor.

De aandacht gaat komend weekeinde eerst en vooral uit naar de stadsderby en kraker in de vierde klasse A tussen Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM. Zij treffen elkaar zaterdagmiddag op het Schuttersveld. Een half uur later trapt ONS Sneek op het Zuidersportpark af tegen FC Lisse, terwijl iSneek Wit Zwart het in de avond opneemt tegen GRC Groningen. Zondag reist LSC 1890 naar Leeuwarden voor de “Clásico” met LAC Frisia 1883 en speelt Black Boys op eigen terrein tegen SC Boornbergum ’80.

ONS Sneek – FC Lisse

Zaterdag 3 november 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Het waren prachtige weken voor ONS Sneek, want door twee opeenvolgende zege’s waarvan de laatste met een iets offensievere speelwijze, klom de ploeg in de derde divisie niet alleen naar het linkerrijtje maar nam ook het verschil met de zone van beven en huiveren toe. Het is een situatie die ONS nog niet eerder heeft meegemaakt, want in alle voorgaande seizoenen deed Pleegzuster Bloedwijn met enige regelmaat op “South Park” de ronde.

Dat park is komende zaterdag het toneel van de wedstrijd tegen FC Lisse en dat is voor ONS geen onbekende. Sinds de entree van de Snekers op het hoogste niveau hadden beide ploegen acht keer een relatie met elkaar en die relatie leverde ONS één keer de volle buit op. In de eerste onderlinge confrontatie trokken de Snekers aan de hand van toen nog Sandor van der Heide meteen aan het langste eind, waarna de oranjehemden het in de overige zeven duels met drie remises en vier verliespartijen moesten doen. Daarbij oogt de uitslag in het seizoen 2013-2014 (7-0) als desastreus, maar die wedstrijd werd destijds op de laatste speeldag afgewerkt en de mannen van het toen al veilige ONS waren die middag met hun gedachten meer bij zee, zon en strand.

Van de spelers die destijds voor FC Lisse uitkwamen, behoren Koen Fokkema, Lars Rauws, Justin Valk en Rik Vermeulen overigens nog steeds tot de A-selectie. Zij maakten in 2016-2017 dan ook de succesvolle play offs mee, waarin de FC uiteindelijk promotie naar de tweede divisie afdwong. Dat avontuur duurde echter slechts een kleine twaalf maanden, omdat de ploeg uit de bollenstreek uiteindelijk via dezelfde route de omgekeerde weg moest bewandelen.

De hiervoor genoemde “oudgedienden” kregen afgelopen zomer trouwens gezelschap van o.a. doelverdediger Erik Cummins die na een omvangrijke carrière bij de profs (o.a. FC Utrecht, Go Ahead Eagles en SC Cambuur) op sportpark Ter Specke neerstreek. Op dat sportpark is de FC nog steeds ongeslagen en leed men zaterdag in de geel gekleurde streekderby tegen Noordwijk pas het eerste puntverlies. Uit gaat het echter een stuk stroever, want de vijf wedstrijden op vreemde bodem leverden slechts drie punten op en vooral het echec bij DVS ’33 Ermelo (9-1) baarde in het voetbalwereldje toch het nodige opzien.

Die magere uitbalans neemt echter niet weg, dat het voor ONS waarbij spits Martijn Barto op de weg terug is, zaterdag niet eenvoudig zal worden. FC Lisse mist dan wel een aantal spelers waaronder de geschorste Moubarak Adouch, maar herbergt desalniettemin nog altijd genoeg kwaliteit om het leven van de Snekers zuur te maken en zeker als die net zoveel ruimte en kansen weggeven als tegen SJC. Wil ONS de ontwikkeling tot een stabiele middenmoter gaande houden, dan zal men naar meer balans tussen de iets offensievere speelwijze en defensieve zekerheid moeten zoeken. Want anders kan men het recept voor Pleegzuster Bloedwijn nog niet helemaal weggooien.

Sneek Wit Zwart – GRC Groningen

​Zaterdag 3 november 2018 – 19.30 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Na de overwinning op GAVC keerde Sneek Wit Zwart terug in het spoor van de koplopers en die weg werd afgelopen zondag dankzij treffers van Matts Bruining en Gerben Visser met een 2-1 overwinning in en tegen Bergum vervolgd. De ploeg van trainer Germ de Jong is daarmee “back in business” en nu is het zaak om zaterdag tegen GRC Groningen opnieuw omzet uit de handel te genereren.

De Groningers die afgelopen zondag tegen VKW hun eerste zege van het seizoen wisten te behalen, staan met zes uit zes momenteel net boven de plekken waarbij de vijfde colonne meestal erg nerveus wordt. Drie seizoenen terug werd GRC voor de ogen van diezelfde colonne met een straatlengte voorsprong kampioen in de tweede klasse L oftewel de klasse tussen pakweg De Skieding en het land van Angela en dit seizoen maakt de hoofdmacht derhalve voor de derde keer op rij zijn opwachting in één F.

Daarin was de start van GRC met drie remises alleszins redelijk. Door twee verliespartijen op rij werd de ploeg van trainer Rinie Jurna vervolgens terug geworpen, waarna men via de al genoemde eerste seizoenszege weer een stapje omhoog zette. Het vuurwerk kwam daarbij vooral uit de schoen of van het hoofd van Erwin Alt die in de voorbije seizoenen op Corpus den Hoorn een niet onaanzienlijk deel van de productie voor zijn rekening nam en dit seizoen met drie treffers ook al weer goed is voor de helft van de gaswinning. Die winning lijkt met zes goals niet overdadig, maar aan de andere kant moest doelman Frank Harms ook nog maar negen keer de gang naar het net maken. De oppositie vanuit Groningen kan dan ook best wel eens van een zwaarder kaliber zijn dan de actuele stand op de ranglijst doet vermoeden.

Diezelfde stand vertelt dat Sneek Wit Zwart momenteel de derde positie inneemt. Het verschil met de kop i.c. FVC en Emmen bedraagt hemelsbreed slechts drie verliespunten. Dat gat had voor hetzelfde geld overigens groter kunnen zijn, want ondanks een overwicht lukte het afgelopen zondag lange tijd niet om het verschil te maken. Uiteindelijk “falt tsjin Burgum de goal noch wol” en werd het alsnog een zondag met een happy end. Wat het maken van doelpunten betreft is het een prettig vooruitzicht dat Tinga als decor fungeert, want op eigen terrein hadden de wit-zwarten tot nu toe beduidend minder moeite met scoren.​ Met dat vooruitzicht zullen Visser c.s. de handel dan ook “mei fertrouwen” tegemoet zien. Nu is het alleen nog zaak om daaruit voldoende omzet te halen, omdat die eenvoudig weg noodzakelijk is om minimaal in het spoor te blijven.

LAC Frisia 1883 – LSC 1890

Zondag 4 november 2018 – 14.00 uur

Sportpark De Magere Weide – Leeuwarden

LSC 1890 bleef tegen hekkensluiter Peize ongeslagen en consolideerde de koppositie in de tweede klasse K. Toch was oefenmeester Erik van der Meulen na afloop kritisch. De overwinning was volgens de trainer een (te) magere afspiegeling van de werkelijke krachtsverhoudingen, omdat zijn ploeg het gebeuren grotendeels domineerde en daarbij heel veel en eigenlijk teveel kansen liet liggen.

Het benutten van kansen zal dus beter moeten en de eerste gelegenheid om die verbetering aan te brengen is in Leeuwarden in een duel dat wellicht het vaakst op de Friese voetbalagenda stond en wel dat tegen LAC Frisia 1883. De oudgediende werd als degradant in de voorbeschouwingen op dit seizoen geschaard onder de clubs die het in twee K voor het zeggen zouden hebben. Die prognose wordt vooralsnog niet bewaarheid, want na speelronde zes bivakkeren de Frisianen met vier uit zes op de twaalfde plaats. Die punten werden bijeen gesprokkeld in de duels tegen FC Lewenborg (1-0) en Roden (2-2). De overige vier gingen verloren al was het verschil steeds miniem, zulks met uitzondering van de confrontatie met Oerterp van afgelopen zondag, al kreeg LAC Frisia 1883 ook in die wedstrijd voldoende mogelijkheden om een meer dragelijke uitslag en zelfs een beter resultaat uit het vuur te slepen.

De club die op de LSC Classics ook altijd een graag geziene gast is, pendelde de afgelopen jaren heen en weer tussen de eerste en de tweede klasse. Nadat men in het seizoen 2010-2011 degradeerde, werd het verloren gegane terrein een jaar later via de play offs weer terugveroverd. Na twee seizoenen volgde opnieuw een stap terug en weer twee jaar later keerde LAC Frisia 1883 weer terug, waarna de hoofdmacht eind vorig seizoen in de herkansing de sleutels van de eerste klasse weer moest inleveren.

Met die cyclus lijkt de club uit de culturele hoofdstad te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken, iets wat min of meer ook geldt voor LSC 1890. De Snekers hikten de voorbije jaren ook met enige regelmaat tegen de eerste klasse aan en toen die eenmaal bereikt was, werd het niet alleen een kortstondig optreden maar ook ééntje om snel te vergeten. LSC 1890 kwam destijds in veel duels tekort en die teneur zette zich vorig seizoen in de eerste wedstrijden voort.

Dit seizoen is de start daarentegen vele malen beter en lijkt alles anders aan de Leeuwarderweg. En dat terwijl de selectie nagenoeg dezelfde is als die van vorig seizoen. Die vertrekt zondag dan ook zeker als favoriet, maar dat betekent niet dat tegen LAC Frisia 1883 zo maar even gewonnen zal worden. Zoals hiervoor al viel te lezen, was het verschil tussen de Leeuwarders en de opponenten in de tot nu toe gespeelde wedstrijden niet zo heel erg groot. Het muntje kan zoals in de laatste onderlinge confrontatie ook gebeurde, dan ook zo maar de kant van de 135-jarige opvallen, tenzij de 128-jarige op De Magere Weide minder mager met de kansen omspringt.

Waterpoort Boys – Sneek Wit Zwart ZM

​Zaterdag 3 november 2018 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Waar de één gedacht had koploper te zijn, hangt dat predikaat juist om de schouders van de ander. Waterpoort Boys leidt in de vierde klasse A namelijk de dans en niet Sneek Wit Zwart ZM dat aan de vooravond van het seizoen in de voetbalbijlage van Groot Sneek bij monde van Daniël Bennik liet weten dat men evenals vorig jaar voor niets minder dan het kampioenschap wil gaan.

Hoewel de start met negen uit vijf alles behalve belabberd is, had Sneek Wit Zwart ZM met iets meer fortuin en wellicht met iets meer gogme dichter in de buurt van de koppositie kunnen staan. Immers tegen zowel Makkum als tegen Tollebeek gaf men in de slotfase twee punten weg. Tegen QVC werd daarentegen in de slotminuten nog een punt voor de poorten van de hel weggesleept, al had de brigade van trainer Niels Boot de achterstand toen vooral aan zichzelf te wijten. De verdediging liet in Stavoren namelijk een paar grote steken vallen en de achterste linie oogt een niveau hoger toch kwetsbaarder dan vorig seizoen, toen tegenstanders maar zelden in de buurt van het heiligdom van Jelmer Popma kwamen. In de tot nu toe gespeelde wedstrijden incasseerde ZET EM dan ook al negen tegentreffers en alleen tegen SC Bolsward stapte de Sneker goalie met een clean sheet van het veld.

Aan de andere kant produceerde de aanvalslinie van de wit-zwarten wel al achttien treffers. Ondanks dat men in een aantal wedstrijden moeite had om de kansen te verzilveren, lijkt de frontlinie daarmee dan ook in “gewone doen”. Daarbij is evenals vorig seizoen een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Tim Posthuma die er al weer zeven achter zijn naam heeft staan. De “Bomber” van de Molenkrite is dan ook een speler die extra aandacht verdient en dat geldt evenzeer voor spelers als Patrick Altenburg, Geart Hiemstra en Freerk de Jong, Daarnaast mag de naam van ​Age Hains Boersma uiteraard niet onvermeld blijven, want “het monument” wil zijn afscheidstournee uiteraard graag en zeker in de stadsderby tegen Waterpoort Boys met een mooie treffer opsieren, al was het alleen maar omdat hij dan behalve in de eredivisie in alle andere klassen heeft gescoord.

Wat dat laatste betreft, stuit hij zaterdag samen met zijn ploeggenoten op wat vooralsnog op papier de meest betrouwbare defensie in de vierde klasse A lijkt. Waterpoort Boys kreeg namelijk nog maar vier tegentreffers om de oren. Daarbij moet wel worden vermeld dat de geel-blauwen tot nu toe louter en alleen ploegen uit het onderste deel van de ranglijst tegen kwamen en dat de achterste lijn daarin niet echt op de proef werd gesteld. Die lijn bleek overigens in de omschakeling wel een aantal malen kwetsbaar en het gros van de tegentreffers voorzover bij vier goals van gros kan worden gesproken, kwam dan ook uit zo’n moment tot stand.

Waterpoort Boys zal, wil men zaterdag de koppositie consolideren, wat dat betreft dan ook bij die momenten meer alert moeten zijn. Daarbij kan Waterpoort Boys weer gebruik maken van Jordi Heerings die afgelopen zaterdag na een vervelende blessure zijn rentree maakte, maar moet Tarik Hamdi en Mohammed Hasan Arsandar vanwege een schorsing missen. Vooral het ontbreken van laatstgenoemde mag als een streepje door de rekening van trainer Janco Croes worden aangemerkt, omdat daarmee een speler ontbreekt die met zijn sluwheid en snelheid de geroutineerde wit-zwarte defensie pijn had kunnen doen.

Wie die pijn nu moet veroorzaken, is een vraag waarbij wij het antwoord schuldig moeten blijven en dat geldt ook voor de vraag, wie komende zaterdag als favoriet aan het duel van de dag begint. Het kan alle kanten op om er maar eens een term uit het handboek der oefenmeesters tegen aan te gooien. Welke kant zal ons overigens om het even zijn, maar we hopen wel dat het een boeiende en enerverende stadsderby wordt en dat om nog maar eens een kreet van stal te halen, de beste moge winnen.

Black Boys – SC Boornbergum ’80

Zondag 4 november 2018 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Het gevecht met SC Terschelling liep voor Black Boys uit op een deceptie, want anders kan men de duidelijke nederlaag tegen één van de concurrenten niet omschrijven. De “All Blacks” zaten behoudens een korte fase na rust niet in de wedstrijd en hadden overzee eigenlijk geen moment zicht op een resultaat. Dat schreeuwt om rectificatie en daarvoor lijkt SC Boornbergum ’80 op het oog niet bepaald de meest aangewezen opponent.

De debutant in de vierde klasse B is namelijk de toch wel verrassende koploper en die ontwikkeling was enige weken terug voor één van de provinciale kranten aanleiding om de dorpsclub met een journalistieke visite te vereren. De SC uit Boornbergum leidde tot vorig seizoen namelijk een zieltogend bestaan in de kelderklasse en stond te boek als één van de grijze muizen in het Friese amateurvoetbal. Vorig seizoen werd in de vijfde klasse echter op soevereine wijze de titel behaald en die lijn lijkt men nu een niveau hoger tot ieders verbazing en misschien wel het meest tot de eigen naadloos door te trekken.

Daarbij is een niet onbelangrijke rol weggelegd voor oefenmeester Björn Schilder die als voetballer zijn sporen bij FC Groningen en SC Veendam verdiende en die de groenhemden van hun potentie wist te overtuigen. Die leverde in de eerste drie speelronden op het hogere niveau tegen resp. SC Terschelling, Nieuweschoot en FC Harlingen drie klinkende zege’s op. Vervolgens hield men in Irnsum de topploeg van die naam knap in bedwang (1-1), waarna de doelpuntloze remise op eigen terrein tegen het ook niet bijster sterk gestarte De Wâlden toch een beetje als teleurstellend werd ervaren.

​Teleurstellend was zo viel hiervoor al te lezen, ook de juiste term wanneer het om de prestatie van Black Boys van afgelopen zondag gaat. Voor de Zwartjes was de wedstrijd op het waddeneiland overigens voorlopig wel de laatste waarin Dennis Niemarkt ontbrak. De spits keert komende zondag terug van een schorsing en wellicht geeft dat de formatie van neef en trainer Lars Niemarkt toch een boost.

​Die boost alleen is echter niet voldoende. Verder zal men in tegenstelling tot een aantal eerdere duels vooral slimmer te werk moeten gaan. Het mag niet zo zijn dat men zichzelf door commentaar en/of onnodige overtredingen opnieuw in de tenen schiet. Dat laatste heeft namelijk niet alleen in de wedstrijd zelf gevolgen, maar gelet op het smalle kader ook consequenties voor de volgende weken. Weet Black Boys de gebruikelijke passie te koppelen aan discipline en gaat de “Equipo Negro” bovendien met gezond verstand te werk, dan hoeft SC Boornbergum ’80 echt niet de meest onaangename opponent te zijn.

