Creatief met techniek – knutselen met led licht in de bibliotheek

Sneek- Op donderdag 15 november kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar een lichtmodel komen knutselen in de bibliotheek van Sneek aan de Nauwe Noorderhorne 1.

Met een led lampje, koperdraad, papier en stiften kan er heel eenvoudig een echt werkend lichtje gemaakt worden. Een robotje, een coole auto of een vuurtoren, het kan allemaal. Er kunnen maximaal 10 kinderen komen knutselen. Kaartjes kosten € 2,- voor leden en € 4,- voor niet-leden en zijn te koop in de bibliotheek of via www.bibliothekenmarenfean.nl/creatief