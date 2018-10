Sneek – Op vrijdag 26 oktober tussen 20:06 en 20:30 uur lag er op de A7 links t.h.v. hectometerpaal 115.1 (zie foto) een voorwerp op de weg. Hierdoor zijn er diverse voertuigen beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u hier iets van gezien of weet u wie er mogelijk lading verloren is? U kunt bellen met de politie via 0900-8844. Het betreft zaaknummer 2018283440.