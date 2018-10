Antonius Zorggroep ziet mogelijkheden voor goede zorg in Noordoostpolder en op Urk

Sneek- De Antonius Zorggroep heeft de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de zorgverzekeraars nu ook formeel een aanbod gedaan om de medisch specialistische zorg in deze regio op zich te nemen. Uitgangspunt, in het plan dat de Antonius Zorggroep met hen wil bespreken, is goede toegankelijke zorg voor iedereen in de regio Noordoostpolder en op Urk.

De Antonius Zorggroep biedt in haar eigen vestiging in Emmeloord goede zorg, met de verschillende zorgpartners in deze regio. Het nieuwe plan gaat vanuit deze basis een stap verder. Marcel Kuin geeft aan: “Naast goede poliklinische zorg voor alle specialismen, willen we ook acute zorg bieden volgens een nieuw model. In samenwerking met ambulancezorg, huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg. Daarvoor kan het nodig zijn dat we vanuit een nieuwe locatie, en met een nieuwe visie in Emmeloord gaan werken, samen met de andere zorgpartners. Dit betekent ook meer zorg thuis, in plaats van in het ziekenhuis, en optimaal gebruik maken van de nieuwe digitale mogelijkheden, zoals e-health en monitoring van de patiënt op afstand.”

“Uit gesprekken met huisartsen en 1e lijns-verloskundigen is ons gebleken dat momenteel voornamelijk de acute verloskunde op Urk nog een probleem is. De Antonius Zorggroep stelt voor om deze acute verloskunde aan te bieden zoals ze dat ook voor de Waddeneilanden doet. Hiervoor landen regelmatig helikoptervluchten op de helikopterlandplaats bij de ziekenhuislocatie in Sneek. Wellicht is dit een oplossingsrichting die ook de curator en de zorgverzekeraars aanspreekt,” oppert Kuin.

“Met deze plannen bieden we de inwoners van de regio goede zorg, die toegankelijk is binnen de gewenst aanrijtijden.” Met de curator van de IJsselmeerziekenhuizen bespreekt de Antonius Zorggroep ook graag wat er mogelijk is als het gaat om de medewerkers en de artsen van de MC Groep.