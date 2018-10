Zes Home-Start vrijwilligers gecertificeerd

Sneek- In het gemeentehuis van Súdwest-Fryslân in Sneek hebben zes vrijwilligers van Home-Start Zuidwest Friesland hun welverdiende certificaat ontvangen. Ze zijn daarmee de vierde groep vrijwilligers die in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren gezinnen ondersteunen.

Home-Start is een project van Humanitas. Wethouder Mark de Man sprak de vrijwilligers op hun laatste trainingsdag ook even toe. Bij Home-Start bieden vrijwilligers een steuntje in de rug aan gezinnen met tenminste één kind in de leeftijd tot en met 6 jaar. Ze komen gedurende gemiddeld een jaar wekelijks een dagdeel bij gezinnen thuis. Alle vrijwilligers hebben ervaring met opvoeding en herkennen de vragen en problemen van gezinnen. Door een luisterend oor, praktische steun en vriendschappelijk contact komen ouders weer in hun kracht en kunnen meer genieten.

Op zoek naar vrijwilligers

Op dit moment zijn er gezinnen in heel Súdwest-Fryslân (o.a. omgeving Sneek en Koudum) die de waardevolle ondersteuning van een vrijwilliger van Home-Start kunnen gebruiken. Heb jij opvoedervaring en ben je een dagdeel per week beschikbaar om een gezin te ondersteunen? Neem dan contact op met coördinator Karlijn Houben via 06-51311852 of k.houben@humanitas.nl of kijk voor meer informatie op www.home-start.nl/zw-friesland/home.

Op de foto: Links coördinator Karlijn Houben, in het midden wethouder Mark de Man. Op de foto ontbreekt een van de zes gecertificeerde vrijwilligers.