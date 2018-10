Wethouder Wielenga start vrijwilligerswervingsactie De Rolpeal

Workum- Wethouder Gea Wielenga (foto) gaat op dinsdag 6 november om 19.00 uur vanuit De Klameare het officiele startsien geven door de “eerste vrijwilliger” voor de, nu nog in aanbouw zijnde, nieuwe Rolpeal te werven. Het telefoontje van de wethouder zal als startsignaal, voor de sportverenigingen uit Workum om al hun leden te gaan bellen, dienen.

Nadat de wethouder de eerste vrijwilliger geworven heeft, gaan de belteams van de verenigingen al hun eigen leden bellen. Er is precies in beeld gebracht voor welke activiteiten er handjes nodig zijn. Dit heeft de werkgroep vrijwilligers in een vrijwilligersbeleidsplan nauwgezet uitgewerkt. Op basis van dit plan wordt nu de wervingscampagne ingezet. Het sportcentrum wordt deels door betaalde krachten en deels door vrijwillige inzet gerund. We gaan in eerste instantie op zoek naar voldoende vrijwilligers voor: beheer, receptie en horeca. De filosofie is ‘vele handen maken licht werk’.

“Al veel inwoners uit Workum en omgeving hebben eerder aangegeven een steentje bij te willen dragen in het, nu nog in aanbouw zijnde, prachtige nieuwe sportcentrum. Om deze nieuwe maatschappelijk voorziening te kunnen exploiteren hebben we veel vrijwilligers nodig. Hiervoor heeft het Stichtingsbestuur van De Rolpeal ons gevraagd om een plan uit te werken”, zegt Sandra van Tuinen. Sandra is één van de kartrekkers die zitting heeft genomen in het campagne team voor het werven van vrijwilligers.

“We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers in het nieuwe sportcentrum zich als een vis in het water gaan voelen. We willen de uitstraling in ons sportcentrum hebben ‘voor en door inwoners’. Het gevoel van (mede)eigenaarschap is daarbij van belang”, geeft Lammert Fopma, de voorzitter van Stichting Exploitatie De Rolpeal aan. “Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat het sportcentrum professioneel wordt georganiseerd. We hebben, naast het stichtingsbestuur, daarom een schil van betaalde krachten met daaromheen vele vrijwilligers. Ik ben er als voorzitter trots op dat al zoveel mensen hun steentje willen bijdragen. Wat we voor en door de inwoners uit Workum en omgeving gaan presteren zal de Workumse samenleving een ‘boost’ gaan geven, daar zijn we van overtuigd.”

Er wordt nu met een belactie gestart om binnen de georganiseerde sport vrijwilligers te gaan werven. Natuurlijk gaan we ook werven op vele andere plaatsen. U komt de komende periode het campagneteam van De Rolpeal zeker ergens tegen.