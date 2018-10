Werkzaamheden aanlegplaats veerpont De Sweagen begonnen

Offingawier-De werkzaamheden voor de aanlegplaats van de nieuwe pont naar het Kolmeersland zijn begonnen. Werknemers van Stienstra en Van der Wal Aannemersbedrijf BV uit IJlst zijn begonnen met de werkzaamheden infrastructuur van de nieuwe pont naar het Starteiland. De veerpont met de naam De Sweagen zou aanvankelijk al tijdens de Sneekweek varen, maar door omstandigheden is dat verlaat.

Het schip is volledig elektrisch en wordt aan de walkant opgeladen. Tijdens grote drukte kan een aggregaat extra stroom leveren. Maximaal 120 personen kunnen tegelijkertijd worden overgezet. Opdrachtgever voor de bouw is de stichting Skarsweagen, die het beheer van het Starteiland heeft. De gemeente Súdwest-Fryslân steekt 275.000 euro in de nieuwe infrastructuur voor een betere en veiligere oversteek op het steeds drukker wordende kanaal.

Foto’s Facebook