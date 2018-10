Súdwest-Fryslân wint verkiezing Schoonste Winkelgebied

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân is als eerste geëindigd in de categorie ‘Middelgrote gemeente’ in de verkiezing van Schoonste Winkelgebied 2018. De verkiezing is georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon.

Van de tweede naar de eerste plaats

In de afgelopen maanden zijn 583 winkelgebieden onderzocht in 123 gemeenten. Voor Súdwest-Fryslân waren dat de winkelgebieden van Bolsward, Workum (foto) en Sneek. Súdwest-Fryslân deed vorig jaar voor het eerst mee aan de verkiezing en won toen de tweede prijs.

Wethouder Erik Faber mocht de prijs in ontvangst nemen. “Ik ben er heel trots op dat wij deze prijs hebben gewonnen”, zegt Faber. “Onze gemeente zet zich volop in om het zwerfafval terug te dringen. Zonder onze inwoners, ondernemers en natuurlijk de medewerkers van Súdwest-Fryslân hadden we deze prijs nooit in de wacht gesleept. Dit is een compliment voor ons allemaal.”

Over Stichting Nederland Schoon

Nederland Schoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Aan de hand van gerichte campagnes, onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies aan bedrijven komt de stichting in actie tegen zwerfafval. Het is de zesde keer dat Nederland Schoon de verkiezing “Schoonste Winkelgebied” organiseert. Meer informatie op www.nederlandschoon.nl.

Op de foto: wethouder Erik Faber tijdens het Rasterhoff-Festival op 9 september dit jaar