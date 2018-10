Sneker Weerman: Af en toe regen

Sneek – Een zone met stevige regenval trekt naar het westen weg, bewolking blijft over en daaruit valt af en toe nog regen. De wind die nu nog oostelijk is, draait vandaag naar het zuid tot zuidwesten. Deze is in onze regio matig tot vrij krachtig, later vanmiddag neemt ze toe, mogelijk hard op het Sneekermeer. Tevens zijn er windstoten mogelijk. Temperatuur magertjes met 7 graden.

Komende nacht opnieuw eerst regenachtig en staat er tijdelijk veel wind. De temperatuur daalt in de late nacht naar een 6 graden, dan volgen ook vanuit het zuiden opklaringen en neemt de wind af.