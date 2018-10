PvdA wil prominente plek voor mienskip in Agenda 2028

Leeuwarden– De PvdA wil dat de mienskip een prominente plek krijgt in de programmering van het vervolg op culturele hoofdstad, de zogeheten Agenda 2028. “Het succes van LF2018 is te danken aan het enthousiasme van de Friezen en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers,” benadrukt Statenlid Tjerk Voigt. “Hoe groot of klein ook, veel succesvolle activiteiten zijn lokaal bedacht en uitgevoerd. Onze waardering voor de inzet van de Friese mienskip is enorm groot.”

Meerjarige steun

Naast een belangrijk rol voor de mienskip in Agenda 2028, pleit de PvdA ervoor om geld beschikbaar te stellen voor de programmering in 2019 én 2020. Het huidige voorstel is dat de provincie Fryslân alleen voor 2019 één miljoen euro beschikbaar stelt. “Een sterke heropening van culturele hoofdstad vereist helderheid vanuit de provincie over de financiële steun voor de komende twee jaren. Alleen op die manier kun je een volwaardige start maken met de programmering van Agenda 2028.”

Vernieuwing en verbinding

Een ander aspect dat de PvdA terug wil zien in de uitwerking is vernieuwing en verbinding. “LF2018 overstijgt de kunst- en cultuursector,” stelt Voigt. “Kijk bijvoorbeeld naar successen zoals Kening fan ‘e Greide en Fossylfrij Fryslân, die zoeken verbinding met andere sectoren.” De PvdA vraagt in de nieuwe programmaorganisatie ruimte te geven aan ‘vrijdenkers’ die kruisverbanden leggen tussen sectoren, waaronder cultuur, natuur, ecologie, economie en toerisme.