Programma Theater Sneek Week 45

Ellen ten Damme met Paris Berlin

Van Parijs naar Berlijn, via Amsterdam en weer terug. Kris kras door het knarsende en piepende Europa zegt Ellen ten Damme: “Chantez! en Dansez! Maintenant!” Met de geweldige muziek uit de jaren ‘20, waarin Parijs en Berlijn voorop liepen. Maar natuurlijk ook met de muziek uit de jaren ‘40 en ‘50 en de muziek van vandaag de dag. Denk aan de heerlijke nostalgie van Edith Piaf, Bertold Brecht en Kurt Weill, maar ook aan grootse artiesten als Yves Montand, Brigitte Bardot , Stromae en Marlene Dietrich. Samen met haar achtkoppige superband The Magpies raast Ellen door een eeuw Europa heen. Zelf heeft ze in de halve eeuw dat ze hier al rondloopt al veel mogen meemaken; amoureuze avonturen of juist niet, toch vraagt zij zich vrolijk af: “Kan ik er iets aan doen, dat alles naar de klote gaat? Nee!”

Dus laten we dansen en zingen. De liefde en het leven vieren, nu! Je Veux L’amour,(verdomme).

Muziek // wo 7 november // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Schuld, thrillermusical. Naar de bestseller van Mel Wallis de Vries (12+)

Op een school plegen drie jongeren kort na elkaar zelfmoord. Er lijkt geen enkele overeenkomst tussen de drie te zijn: ze zitten niet in dezelfde klas en ze kennen elkaar amper. Maar dan, op dezelfde school, krijgt Tess een briefje dat alles verandert: ‘Jij bent de volgende!’ Wanneer Tess achter de waarheid probeert te komen, doet ze een schokkende ontdekking. Nu moet ze vrezen voor haar eigen leven, maar niemand gelooft haar…

Familievoorstelling // vr 9 november // 19.30 uur // €19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Guilty Pleasures powered by Powervrouwen met Peggy Vrijens, Kim Pieters e.a.

Guilty Pleasures. Iedereen heeft ze, en ze maken het leven vrolijker en een stuk leuker! En wat is er leuker dan een avond in het theater vol Guilty Pleasures? Je kunt gegarandeerd ongegeneerd meezingen met liedjes van de Backstreet Boys en George Baker tot operanummers als Nessun Dorma. Samen met doldwaze acts, van rolschaatsen tot hoelahoepen maakt dat deze avond tot hét ultieme vriendinnenuitje. Eindigend met het Grote Foute Feest op het podium, dat hopelijk nog lang doorgaat tot in de foyer!

De Powervrouwen in een sprankelender, brutaler en stoerder jasje. Op zoek naar datgene waar ze zich het meest voor schamen, maar wat ze stiekem het allerlekkerst vinden.

Theatershow // za 10 november // 20.15 uur // €26,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Geeft niks. Droogkomisch muziektheater vol ongelukjes (5+)

“Oeps!” klinkt er. Iedereen schiet meteen in actie als er iets mis gaat. “Geeft Niks! Kan gebeuren! Niets aan de hand!” Alles wordt zo snel mogelijk opgelost alsof er niks gebeurd is, maar eigenlijk is er wel wat aan de hand: het is superirritant als de dingen niet gaan zoals je wilt.

In Geeft Niks probeert een broekplasser het droog te houden en zijn omgeving tracht daarbij te helpen. Ze gaan de strijd aan met ongewenste ongelukjes. En hoe meer iedereen zich er mee bemoeit, hoe meer het mis gaat. Uiteindelijk loopt in deze voorstelling alles in de soep, maar die soep blijkt verrassend lekker! Hoe ga je eigenlijk om met tegenslagen? Kun je accepteren dat iets niet perfect is en misschien ook nooit gaat worden? Geeft Niks? Of toch wel?

Deze jeugdtheatervoorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar gaat over het fenomeen in je broek plassen. In Geeft Niks wordt dit bespreekbaar gemaakt op een humorvolle manier met live muziek.

Familievoorstelling // zo 11 november // 14.30 uur // €10,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400