Najaarsconcert Excelsior Scharnegoutum en de Jesband, m.m.v. Vocal Roses

Scharnegoutum – Op zondag 11 november om 15.30 uur wordt door Excelsior Scharnegoutum en de Jesband, m.m.v. Vocal Roses in It Swettehûs in Scharnegoutum het najaarsconcert gegeven.

De 95-jarige muziekvereniging Excelsior uit Scharnegoutum onder leiding van Meine Verbeek laat enthousiast van zich horen. Afwisselende muziekstijlen zullen klinken, variërend van swing tot licht-klassiek en filmmuziek. Jeugdkorps de Jesband onder leiding van Fokje de Jong is trots op het laten horen van een eigen repertoire waarbij het plezier in het maken van muziek voorop staat!

Vocal Roses is een muzikaal trio uit Oudemirdum bestaande uit Irma Bokma, Johanna van der Veen en Sita Bokma. Zij komen met een repertoire van popnummers van vroeger en nu, “verpakt in een eigen jasje”. Zij begeleiden zichzelf met basgitaar, toetsen en percussie.

Entree: €7,50, donateurs €5,-, kinderen tot 12 jaar gratis.