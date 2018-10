Sneek- Op zaterdag 10 november treden Sally & Molly op met de voorstelling Happy People in Lewinski. Aanvang 20:00 uur. Deze voorstelling is gratis te bezoeken. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage achterlaten.

Happy People are fun to be, be one. Twintig procent van de volwassen Nederlanders in het volwassen leven krijgt te maken met depressie en/of angststoornissen. De kans is dus vrij groot dat jij of iemand uit jouw omgeving ermee te kampen heeft gehad.

De theatervoorstelling Happy People geeft een intens beeld van de gevoelens en dilemma’s van mensen – en hun naasten – die met depressiviteit te maken hebben. Ontroerend, heftig maar ook met een grappige noot.

Na de voorstelling gaan de acteurs onder leiding van de regisseur in gesprek met het publiek om van gedachten te wisselen en/of ervaringen te delen. Een voorstelling van Sally & Molly, professionele theatermakers die zich hebben laten inspireren door eigen ervaring.

Citaat Nathalie Kelderman directeur Depressievereniging Nederland: ‘Je wordt vanaf het eerste moment gegrepen door de actrices door hun zeer realistische spel. Alles wat er speelt tussen en bij mensen met een depressie wordt benoemd, niets blijft onuitgesproken. Dat maakt dat het diep binnenkomt en je als toehoorder volledig uit je comfortzone wordt getrokken. Heel indringend en prachtig neergezet! ‘

https://www.facebook.com/events/162456001362844/