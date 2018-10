Doarpskeamer Akkrum start met ruilbeurs

Akkrum – Doarpskeamer ED in Akkrum organiseert als eerste activiteit een ruilbeurs op zaterdag 3 november 2018. De vraag ernaar was groot. Het gaat om een ruilbeurs voor boeken, puzzels en tijdschriften. Voorwaarde is dat ze zonder betaling van eigenaar veranderen.

,,Het is dus de bedoeling dat je bijvoorbeeld een puzzel inbrengt en deze ruilt voor een andere. Ook als je alleen even wilt binnen kijken ben je welkom. Koffie en thee staat klaar’’, aldus de organisatoren.

Oorspronkelijk was het de bedoeling een kringloop winkel te starten, maar de locatie aan de Rakswâl 19 is daarvoor te klein. Iedereen, jong en oud is van harte welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.