Woudsend-Een grote verandering in medicijnenverstrekking, de uitdeelpost in de huisartsenpraktijk te Woudsend wordt per 12 november 2018 verplaatst naar de SPAR. Voor meer uitleg is een folder met informatie bij de huisartsenpraktijk of bij de SPAR verkrijgbaar.

Bron: www.woudsendonline.nl