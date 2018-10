Sneker Weerman: Waterkoud

Sneek – Na een zondag met flink wat zon, krijgen we deze maandag te maken met meer bewolking. Het blijft tot de avond droog, pas later in de nacht gaat het vanuit het zuidoosten regenen. Bij een aantrekkende noordoostelijke wind, wordt het niet veel warmer dan een 7 graden, het voelt dan ook waterkoud aan.

Komende nacht dus vanuit het zuiden regen, minimumtemperatuur aan het begin van de nacht 4 graden, maar loopt daarna langzaam op. Een depressie die voor veel regen zorgde in Italië, trekt naar het noordwesten en geeft vooral in het zuiden en westen van het land veel regen.