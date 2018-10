Primeur Coole Kidsnacht Fryslân groot succes!

Sneek- Vrijdag 26 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie, vond een primeur plaats in Friesland: De Coole Kidsnacht. Zo’n vijftien Friese culturele instellingen openden na sluitingstijd hun deuren voor kinderen tot en met 12 jaar. Spannend en cool! De allereerste editie van de Coole Kidsnacht Fryslân bleek vrijdagavond een groot succes! Van 17.00 uur tot 21.00 uur hadden kinderen het rijk alleen in musea, bezoekerscentra en archieven door de hele provincie. Met op elke locatie speciale activiteiten die druk werden bezocht. Volgens de eerste tellingen kwamen ruim 2.000 kinderen met hun ouders de deelnemende instellingen bezoeken.

Duistere figuren in het museum

Op zoek naar alle duistere figuren, maar ook griezelige personen die verstopt zitten op bijzondere plekken in het museum. Kinderen die van spanning en griezelen houden konden hun lol niet op in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek en kregen na afloop een lekker vies drankje en iets beestachtigs lekkers. In totaal ontving het museum deze avond 256 bezoekers.

Spannende verhalen en op zoek naar spullen van de Koning

Op zoek naar de spullen van de koning die in 1873 door de koning zijn vergeten… De Butler en de kok, dikke vrienden, maar altijd met elkaar aan het kibbelen, hebben de kinderen geholpen met zoeken. Goede sfeer, mooie verhalen en met in totaal 100 ouders en 175 kinderen een druk bezochte avond in Fogelsanghstate te Veenklooster al met al een groot succes!

Met zaklampen door het museum

Met 78 bezoekers, waarvan 43 kinderen pannenkoeken eten, luisteren naar het verhaal van Roodspook Twinkel én, in het donker met zaklampjes een speurtocht door het hele museum.. Dit kon allemaal in Museum Opsterlân in Gorredijk. Zo’n groot succes dat het museum zelfs vrijdagmiddag al mensen moest teleurstellen omdat het helemaal uitverkocht was. Het museum heeft dan ook besloten de avond te herhalen tijdens de kerstvakantie.

Musea kunnen ook spannend zijn

De Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en Museumfederatie Fryslân. “Doel is om kinderen op een aansprekende manier kennis te laten maken met Friese culturele erfgoedinstellingen en ze te laten ervaren dat een museum behalve leuk en leerzaam ook spannend kan zijn.”