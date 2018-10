Presintaasje nije dichtbondel

Snits- Op freedtemiddei 2 novimber wurdt presintearre: ‘It leafst bin ik in fûgel-Poëzy foar elkenien 9 – 99 jier’. Mei gedichten fan: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma

Beam

it moaist sit dyn hier

as it ljochtgrien krollet

op myn jierdei

ik fyn dyn arms

sa sterk ast stoeist

mei de wyn en winst

it leafst bin ik in fûgel

flean gau nei dy ta as

bangens my bite wol

ik fyn dyn gesicht sa rêstich soms deftich

hast sa’n geduld mei my

do fielst it sachtst mei in sniejas en mûtse op

dan jou ik dy in krûpke

Presintaasje: De presintaasje sil plakfine op freedtemiddei 2 novimber fan 16.30 – 18.00 oere yn de Afûkwinkel. Elkenien is fan herte wolkom

Boekgegevens:

It leafst bin ik in fûgel, poëzy foar elkenien fan 9 – 99 jier

Gearstaller: Elske Kampen / Yllustrator: Marijke Klompmaker

Siden: 56

Ferkeappriis: € 12,50

ISBN: 978 94 92176 89 9 www.afuk.frl