Sneek – Het leek er even op in augustus van dit jaar. Er was overeenstemming bereikt over de doorstart van Men At Work. De winkels in Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Sneek zouden open blijven. Nu lijkt echter het doek definitief gevallen voor het Sneker filiaal. De vrachtauto’s taan voor het bedrijf op de Oosterdijk en de winkel wordt leeg gehaald. Einde verhaal voor Men at Work in Sneek.