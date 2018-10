De Dream Karavaan komt naar Súdwest-Fryslân

Sneek- De Dream Karavaan komt naar de gemeente Súdwest-Fryslân! Van woensdag 31 oktober tot en met 3 november 2018 kunt u de Dream Karavaan op diverse locaties in de gemeente tegenkomen.

Wat is de Dream Karavaan?

De Dream Karavaan is een opgeknapte caravan waarmee verhalen en dromen van mensen op worden gehaald als input voor beleid, zodat inwoners (wel of niet met een kwetsbaarheid) zelf aan kunnen geven wat goed voor hen werkt. Een week lang zal de caravan op diverse locaties in Sudwest Fryslan staan om verhalen en dromen op te halen. Want ieder verhaal, wens, droom of idee doet ertoe en mag gehoord worden. Iedereen is welkom om aan te haken bij de Karavaan.

Door wie?

Het is een project van het Fries Netwerk GGz, dat wordt uitgevoerd door Stichting AanZet, Verkennend Veranderen en Stichting Zinportaal Friesland. De gemeente SWF werd voorgegaan door diverse andere gemeentes in Friesland. Hier is erg positief op gereageerd, heerlijk om te dromen en te kijken welke stappen je zelf al kunt zetten.

Presentatie

We worden steeds meer een participatiesamenleving. Organisaties en mensen verhouden zich daardoor anders tot elkaar. Ons doel is dat de verhalen en dromen van mensen gehoord worden als inspiratie voor beleid en uitvoering voor zorg welzijn en participatie. Na een week verhalen en dromen te hebben verzameld is het tijd voor een creatieve presentatie. Medewerkers van de gemeente die werken in het Sociaal Domein worden hiervoor uitgenodigd, maar ook zorg- en welzijnswerkers zijn natuurlijk van harte welkom. Beschouwd u deze mail als uitnodiging. De datum hiervan is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Locaties

Op woensdag 31 oktober staat de Dream Karavaan bij Mind-Up in Workum (Weverswei 11), op donderdag 2 november bij Mind-Up in Sneek (Tingieterstraat 16), op vrijdag 3 november bij Kringloopwinkel Bolsward (Oude Hichtumerweg 2a) en op zaterdag 3 november bij Omrin/ Estafette Kringloop in Sneek (Prof. Zernikestraat 11) Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 15.30 uur.

De Dream Karavaan is een ‘van onderaf’ beweging van mensen die ondersteund wordt door Fries Netwerk GGZ, stichting AanZet, Verkennend Veranderen en stichting Zinportaal.