Agnieszka van Ludiek Fries Kampioen biertappen

Sneek – Het goudgele vocht vloeide op 29 oktober rijkelijk tijdens de finale van de Friese biertapkampioenschappen in de grote zaal van Grand Café de Walrus in Sneek. Bijna vijftig deelnemers uit een kleine 20 horecagelegenheden uit heel Friesland moesten onder het toeziend oog van een deskundige jury uitmaken wie zich de beste biertapper van Friesland mag noemen en als gevolg daarvan Friesland mag vertegenwoordigen in januari 2019 op finale van de NK Biertappen tijdens de de Horecava in Amsterdam

En spannend was het deze editie, want de nummers een en twee eindigden met een gelijk aantal punten, net als de nummers drie en vier. En dan geeft de snelste tijd de doorslag. Agnieszka Gruszczynska van Ludiek in Sneek bleek de snelste tijd te hebben gerealiseerd, waardoor ze Erwin Stokmans van de Beachclub in Lemmer naar de tweede plaats verwees. Gerard van Beieren van Onder de Linden viel net buiten de prijzen, maar gaat toch samen met de enige dame in de biertap finale Friesland vertegenwoordigen in de landelijke finale volgend jaar van 7-10 januari tijdens de Horecava.

De deelnemers moesten hun vakmanschap tonen tijdens vier onderdelen waarbij zij op een groot aantal aspecten werden beoordeeld. Dat leverde uiteindelijk een tiental finalisten op die in een spannende ondelinge strijd gelardeerd met sappig commentaar van spreekstalmeester Thierry Kamminga de ereplaatsen verdeelden. Juryvoorzitter Anne Wind sprak van een geslaagde finale van een exceptioneel hoog niveau.

De nummers 1 en 4 (Agnieszka en Gerard – beiden uit Sneek) van onderstaande lijst gaan naar de landelijke finale in januari op de Horecava in Amsterdam. De nummers 2 en 3 zijn uitgesloten van deelname aan de finale van de NK biertappen omdat er per horecagelegenheid maar één persoon mee mag doen aan de finale en een werknemer van Beachclub Lemmer zich al had gekwalificeerd in een andere voorronde.

De beste tien op 30 oktober 2017 in de Walrus in Sneek: