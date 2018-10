Zege ONS Sneek zorgt voor geruststelling

Sneek- Nadat SJC er vroeg in de tweede helft weer een wedstrijd van leek te maken, beleefde Jelle de Graaf zijn “finest hour” door met twee treffers de Sneker zege definitief veilig te stellen. Hoewel de brigade van trainer Paul Raveneau met die overigens meer dan verdiende zege in de stand weinig opschoot, nam het puntenverschil met de gevarenzone daardoor wel geruststellende vormen aan en lijkt ONS Sneek in tegenstelling tot voorgaande seizoenen de zorgsector definitief achter zich te hebben gelaten.

De openingsfase van de wedstrijd was overigens minder geruststellend, want mede door slordigheden aan Sneker zijde kreeg de thuisclub toch een aantal mogelijkheden. Die waren echter niet aan SJC besteed, omdat de voorwaartsen op het moment suprême veelal de nodige rust ontbeerden en omdat doelman Barry Ditewig adequaat reageerde. Die rust was er na dik twintig minuten aan de andere kant wel, toen Yumé Ramos na een dieptepass met een lob doelman Björn Haggerty het nakijken gaf.

Met die treffer op zak werd het spel van de oranjehemden daarna beter en het spelaandeel groter. Dat resulteerde een minuut of zes voor de thee in een tweede Sneker treffer. Nadat Nick Kuipers uit een hoekschop van Nick Burger de bal hard inkopte, verdubbelde Ale de Boer met een beslissend tikje de marge. Die marge had vervolgens in de slotminuten nog groter kunnen uitvallen, maar bij pogingen van Jelle de Graaf en Ramos ontbrak het succes.

Dat laatste was kort na de wisseling van speelhelft wel voor SJC weggelegd, toen SJC’s topscorer Tom Duindam met de aansluitingstreffer de achterstand verkleinde en de wedstrijd weer tot een echte wedstrijd leek te maken. Leek, want hoewel de thuisclub daarna nog een keer het aluminium op zijn weg vond, ontnam ONS de tegenstander al redelijk snel de illusie dat er deze middag iets te halen viel. Na een goedlopende aanval bracht Ale de Boer ploeggenoot Jelle de Graaf in stelling en die had vervolgens weinig moeite om de bal in het lege doel te schuiven.

Daarmee was het oude verschil weer hersteld en verdween ook een beetje het geloof bij SJC en al helemaal toen De Graaf met nog een minuut of twintig op de klok er met zijn tweede van de middag 1-4 van maakte. Hoewel ONS in de slotfase nog een keer aan een tegentreffer ontsnapte en SJC bij een schot van Frits Dantuma een vijfde “draai om de oren” bespaard bleef, werd dat uiteindelijk ook de eindstand en met die zege nam de afstand tot zoals hiervoor al werd vermeld. de zorgsector geruststellende vormen aan.

SJC – ONS Sneek 1-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Yumé Ramos (22.) 0-2 Ale de Boer (39.), 1-2 Tom Duindam (48.), 1-3 Jelle de Graaf (59.) 1-4 De Graaf (70.)

​Scheidsrechter: G. Keijl

Gele kaart: Tracy Kapata, Jordy Groot (SJC)

Opstelling SJC: Björn Haggerty, Mike van Toor (68. Demir Stroijl), Trecy Kapata (75. Abbas el Tamimy), Jordy Groot, Youssef el Baouchi, Tom Duindam, Rick van Dijk, Mauro Kloppert, Levy Berends, Stef van der Zalm(61. Melvin van Stijn), Hakan Bayram

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Nick Kuipers, Ale de Boer, Frits Dantuma, Yumé Ramos (76. Martijn Barto), Denzel Prijor, Michael Lanting, Jelle de Graaf, Nick Burger, Curty Gonzales (68. Klaas de Vries), Serge Fatima

Foto: Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com