Waterpoort Boys koploper na gelukkige zege 

Sloten-De wedstrijd tussen Sleat en Waterpoort Boys was bepaald niet het meest boeiende duel van de tot nu toe gespeelde wedstrijden. De Snekers waarbij een aantal vaste krachten ontbraken en waarbij Tarik Hamdi vroeg in de tweede helft een rode kaart incasseerde, wisten de pot echter toch met een benauwde 2-1 zege af te sluiten en zijn daardoor in vier A alleen lijstaanvoerder.

In de openingsminuten wees niets er nog op dat het een benauwd middagje zou worden. De brigade van trainer Janco Croes kwam beter uit de startblokken en kreeg via Patrick Bles na een minuut of vijf een kans om de score te openen. Zijn listig hakballetje was echter net niet listig genoeg om de doelman van Sleat het nakijken te geven. Meer dan dat leverde het sterke begin niet op, waarna de wedstrijd meer in evenwicht kwam. Nadat de veste van doelman Stefan Rijpkema al eerder van afstand onder vuur was genomen, stond de Sneker goalie vervolgens bij een viertal hoekschoppen in het middelpunt van de belangstelling. Die serie resulteerde uiteindelijk in één doelpoging en die was een eenvoudige prooi voor Rijpkema,

​

Waterpoort Boys probeerde voetballend openingen te vinden, maar dat lukte slechts mondjesmaat en ging ook niet gepaard met echte grote mogelijkheden. Integendeel, Sleat was in de counter gevaarlijker, maar ook bij die omschakelmomenten ontbraken uiteindelijk de kansen. Pas na een klein half uur vielen er op ‘t Krudfjild weer wat “ah’s en oh’s” te horen, toen de doelman van Sleat onder een vrije trap van Marcel Hempenius doorging en een ploeggenoot ten koste van een hoekschop verder onheil wist te voorkomen.

Niet veel later stond Hempenius aan de basis van de openingstreffer, De middenvelder onderschepte de bal en via Jesse Frolich en Kevin Kedde werd het gespikkelde monster bij Andy de Vries afgeleverd, die vervolgens zijn tegenstander uitkapte en de bal à la Arjen Robben schitterend in de kruising draaide. Het was het laatste – en misschien ook wel het enige – hoogtepunt in een eerste bedrijf dat daarmee met een ietwat gelukkige voorsprong werd afgesloten.

​Sleat wenste zich echter niet bij een nederlaag neer te leggen en trok meteen na rust de teugels aan. De geelhemden moesten achteruit, waarna een tackle binnen de beruchte lijnen van Jordi Heerings terecht met een strafschop werd bestraft en Jurjen Pietersma vanaf de stip Sleat terug in de wedstrijd bracht. Waterpoort Boys was het even helemaal kwijt en toen Tarik Hamdi na een opstootje met twee keer geel mocht vertrekken, pakten zich boven de Wéé Péé Béé donkere wolken samen.

Maar zoals wel vaker, is voetballen tegen tien man minder eenvoudig dan tegen elf en Sleat wist uit de man meer-situatie dan ook geen klinkende munt te slaan. Sterker nog, het spel aan Sneker zijde werd in die fase juiste beter, al leverde dat behoudens ook geen doelrijpe kansen op. Alleen na een voorzet van Hempenius kreeg Waterpoort Boys een paar halve kansjes, maar zowel een omhaal van Tim van der Werf en een schuiver van Andy de Vries troffen geen doel.

Drie minuten na die hachelijke situatie was het echter wel raak, toen een hoekschop bij Jesse Frolich terecht kwam en hij bij het ontbreken van een vrijstaande medespeler vanuit de draai de bal zelf tegen de touwen schoot (1-2). Sleat zette vervolgens alles op alles om het naderende onheil nog af te wenden, maar meer dan twee halve mogelijkheden leverden de lange ballen van de thuisclub niet op en derhalve kon Waterpoort Boys uiteindelijk met drie gelukkige punten op zak naar het Oktoberfest afreizen. Dat Fest werd niet alleen druk bezocht, maar ook gevierd als koploper. Door het gelijkspel van Sneek Wit Zwart ZM tegen Tollebeek en van VHK tegen Delfstrahuizen staat Waterpoort Boys dat komende zaterdag de stadsderby en kraker tegen ZET EM afwerkt, namelijk na vijf speelronden alleen bovenaan.

Bron: http://pengel.weebly.com