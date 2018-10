VC Sneek met volle buit terug naar Sneek

Amsterdam – De cijfers spraken zaterdagavond in Amsterdam tegen de nummer laatst van de ranglijst, Pharmafilter US, voor zich. VC Sneek won de wedstrijd met drie nul in sets met de cijfers 24-26, 14-25 en 18-25. Daarmee geeft de damesploeg van de Sneker eredivisionist een goed vervolg aan de vorige week gespeelde driepunter tegen debutant Apollo 8.

Alleen in de eerste set was er sprake van spanning, maar daarna was de weerstand van de Amsterdammers gebroken en ‘dieselde’ het team van coach Paul Oosterhof professioneel naar een zakelijke 0-3. Sneek staat momenteel (met nog twee wedstrijden van andere ploegen in deze competitieronde te spelen) met 9 punten op de derde plaats en speelt volgende week in eigen huis tegen titelverdediger Sliedrecht Sport.