Sneek – Vandaag opklaringen en het blijft droog. Met een noordoost tot oostenwind wordt het niet veel warmer dan 8 graden.

Maandag staat er een stevige oostelijke wind. Is het in de morgen droog, later op de dag volgt regen. De temperatuur te laag voor de tijd van het jaar, 8 graden.

In de nacht naar dinsdag regen en ook dinsdag zelf een heuse regendag. Tevens veel wind, maandag meer daarover.