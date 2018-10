Leeuwarden – Judo Club Sato uit Sneek heeft op het JRC judo toernooi in Leeuwarden drie medailles in de wacht gesleept. Nadja Rokic uit Sneek, won in haar gewichtklasse een mooie derde prijs. De gebroeders Kingma wisten met mooi verzorgd judo zilver en brons te winnen. Een mooie prestatie van de net opgerichte Sneker judo club.